Байден "понизил" Россию: больше не главный геополитический противник XXI века

Есть только одна страна, которая может бросить вызов международной системе – и это не РФ

Белый дом считает своим главным противником на геополитической арене Китай, а Россию – "серьезным вызовом".

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Об этом в своей программной речи по внешней политике заявил 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа назвал американо-китайские отношения "крупнейшим геополитическим вызовом XXI века", поскольку только эта страна обладает "достаточной экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, чтобы бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе".

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"Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР, но вызов Китая другой", – сказал Блинкен.

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В связи с этим администрация Байдена будет подходить к отношениям с Китаем "с позиции силы".

"Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо", – сказал госсекретарь.

Кроме того, при Байдене США откажутся от силового свержения авторитарных режимов.

"Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало", – объяснил это решение Тони Блинкен.

Теперь США "будут делать это иначе" – подавая собственный пример и побуждая недемократические страны к реформам.

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Напомним, что накануне Минфин и Госдеп США ввели новый пакет санкций в отношении России из-за нарушения прав человека и, в частности, суд над оппозиционером Алексеем Навальным.

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А на прошлой неделе Джо Байден официально заявил, что США не признают оккупацию Крыма и что РФ должна вернуть полуостров Украине.

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