Байден пообещал пересадить чиновников на американские электромобили

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах будет способствовать тому, чтобы чиновники американских ведомств начали использовать электромобили американского производства. Об этом он заявил 9 сентября на встрече с избирателями в штате Мичиган.

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Он отметил, что планирует оживить американскую промышленность, в том числе за счет закупок электромобилей.

"Мы будем использовать закупки федерального правительства, чтобы оживить американскую промышленность, в частности автомобилестроение. У наших ведомств огромное количество автотранспорта, и мы сделаем так, чтобы это были электромобили, произведенные в США", – утверждает соперник Дональда Трампа на выборах в президенты США.

Он также подчеркнул, что намерен добиться, чтобы Соединенные Штаты, а не Китай поставляли миру "не загрязняющие атмосферу" автомобили.

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Кроме того, Байден пообещал, что в случае его победы, в стране появится 500 тыс. новых станций для зарядки электромобилей. Он также намерен ввести льготы для замены автомобилей с бензиновыми двигателями на электромобили.

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Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, обвинив его, что он "выступает за хаос и насилие", в частности, из-за отношения Трампа к беспорядкам в стране.

Также мы сообщали, что Джо Байден в случае победы на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное оружие.

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