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Байден пообещал России последствия за агрессивные действия

29 апреля, 06:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Американский президент в первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса значительную часть уделил отношениям с Россией

Соединенные Штаты будут жестко реагировать на недружественные действия России. будь то агрессия или вмешательство в выборы, но не стремятся к эскалации напряженности между странами.

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Об этом заявил президент США Джо Байден в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США.

"Я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации. Тем не менее их (России. – Ред.) действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались", - заявил Байден.

Он напомнил, что США уже жестко ответили на предпринятые Россией кибератаки и вмешательство в выборы и будут реагировать подобным образом и впредь.

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"Я отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес... И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили", – подчеркнул американский президент.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен на готовящейся встрече с главой Кремля Владимиром Путиным обсудить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии.

США также пригрозили Турции и другим своим союзникам санкциями и обострением отношений за закупки вооружений у России.

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