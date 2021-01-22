Байден поручил изучить возможное вмешательство России в выборы США – СМИ

Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы могли передавать талибам

46-й президент США Джо Байден будет требовать у Директората национальной разведки предоставить полную оценку относительно возможного вмешательства России в выборы 2020 года в США.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США.

Байден также поручит изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и потребует оценки по масштабному хакерскому нападению на американские учреждения, в котором многие аналитики и чиновники обвинили Россию.

По словам собеседника издания, предоставленная разведкой оценка будет использована администрацией Байдена для планирования ответа на агрессию России в предстоящие годы.

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Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Напомним, в отличие от своих предшественников Джо Байден не собирается перезапускать американо-российские отношения после своей инаугурации.

Больше о том, почему правление Байдена будет для России более предсказуемым и почему он считает РФ главным врагом США, читайте в материале "Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина" на нашем сайте.

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