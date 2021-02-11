Байден поручил Пентагону пересмотреть военную стратегию по Китаю

США рассчитывают на поддержку союзников и партнеров в противостоянии "китайской угрозе"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Министерству обороны создать рабочую группу по пересмотру военной стратегии в отношении угроз со стороны Китая, объявив о создании специальной рабочей группы.

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Об этом он заявил во время своего первого посещения Пентагона, передает "Голос Америки".

Байден дал рабочей группе четыре месяца на то, чтобы она оценила нынешнюю ситуацию, чтобы Соединенные Штаты "наметили путь по вопросам, связанным с Китаем".

Президент подчеркнул, что обзор, который предоставит рабочая группа, будет иметь решающее значение в выработке американской "стратегии противостояния китайской угрозе".

"Нам необходимо противостоять растущим угрозам, которые создает Китай, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", – сказал Байден..

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Рабочая группа должна будет подготовить свои оценки и рекомендации по выработке военной стратегии в отношении Китая, технологическим вопросам, организационной структуре и стратегии применения вооруженных сил, а также о возможных альянсах и двусторонних оборонных договорах с Пекином.

Байден рассчитывает, что эту работу поддержат обе партиями Конгресса, а также союзниками и партнерами США.

Напомним, глава канадской разведки заявил, что Китай представляет серьезную угрозу для Канады, так как его шпионы пытаются выкрасть ее разработки, а китайское правительство организовывает кампании по запугиванию сбежавших политических оппонентов на канадской территории.

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