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Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19

4 декабря, 06:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Байден заявил о готовности публично вакцинироваться

Демократ Джо Байден, которого в США избрали президентом, предложил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи должность старшего советника по вопросам здравоохранения.

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Об этом сообщает CNN.

"Мы беседовали с ним сегодня. Я попросил его сохранить должность, которую он занимал при последних нескольких президентах. Кроме того, я предложил ему занять пост моего старшего советника по вопросам здравоохранения и войти в состав команды COVID-19", – заявил Байден.

Байден рассказал, что как только Фаучи скажет, что вакцина от коронавируса безопасна, он сделает инъекцию публично.

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"Люди потеряли веру в способность вакцины работать. Уже сейчас цифры ошеломляюще низкие, и важно, что делают президент и вице-президент", – подытожил Байден.

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К слову, Джо Байден рассматривает на должность директора Центрального разведывательного управления кандидатуру бывшего заместителя главы ЦРУ Дэвида Коэна, который расследовал вмешательство России в выборы в США и разрабатывал антироссийские санкции.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус Джо Байден
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