Байден предложил Ллойда Остина на пост главы Пентагона

Остин может стать первым темнокожим министром обороны в США

Демократ Джо Байден, которого недавно избрали новым президентом США, заявил, что предложит на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина.

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Об этом Байден написал в Twitter.

"Я знаю генерала Остина, я доверяю ему. Потому что мне известна его реакция на работу под давлением. Когда ИГИЛ стал угрожать всему миру, он ввел нас в курс дела с президентом Обамой. Сейчас я хочу, чтобы он возглавил Пентагон", – написал Байден.

Барак Обама и Ллойд Остин. Фото: REUTERS/FW1F/Peter Cooney В тренде Лондон и Брюссель пытаются договориться по Brexit

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К слову, Остин ушел на пенсию в 2016 году. Он может стать первым темнокожим министром обороны в США.

Также мы писали о том, что Джо Байден рассматривает на должность директора Центрального разведывательного управления кандидатуру бывшего заместителя главы ЦРУ Дэвида Коэна, который расследовал вмешательство России в выборы в США и разрабатывал антироссийские санкции.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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