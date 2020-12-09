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Байден предложил Ллойда Остина на пост главы Пентагона

9 декабря, 02:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Остин может стать первым темнокожим министром обороны в США

Демократ Джо Байден, которого недавно избрали новым президентом США, заявил, что предложит на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина.

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Об этом Байден написал в Twitter.

"Я знаю генерала Остина, я доверяю ему. Потому что мне известна его реакция на работу под давлением. Когда ИГИЛ стал угрожать всему миру, он ввел нас в курс дела с президентом Обамой. Сейчас я хочу, чтобы он возглавил Пентагон", – написал Байден.

Барак Обама и Ллойд Остин. Фото: REUTERS/FW1F/Peter Cooney

Барак Обама и Ллойд Остин. Фото: REUTERS/FW1F/Peter Cooney

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К слову, Остин ушел на пенсию в 2016 году. Он может стать первым темнокожим министром обороны в США.

Также мы писали о том, что Джо Байден рассматривает на должность директора Центрального разведывательного управления кандидатуру бывшего заместителя главы ЦРУ Дэвида Коэна, который расследовал вмешательство России в выборы в США и разрабатывал антироссийские санкции.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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