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Байден предложил выделить 400 млрд долларов на борьбу с COVID-19

15 января, 01:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для оказания помощи населения может уйти 1 трлн долларов

Избранный президент США Джо Байден предлагает выделить около 1,9 трлн долларов на меры борьбы с эпидемией COVID-19 в стране, улучшение экономической ситуации и оказание помощи населению.

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Около 400 млрд долларов Байден хочет выделить на борьбу с пандемией коронавируса, передает Irish Examiner.

Для оказания помощи населения может уйти 1 трлн долларов, а остальная сумма – для улучшения экономической ситуации в стране.

Также хотят повысить до 15 долларов минимальной почасовой оплаты труда в США и введению дополнительных льгот.

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Кроме того, Байден считает нужным выделить $50 млрд на расширение программ тестирования на коронавирус.

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Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус пандемия Джо Байден
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