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Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Когда может состояться визит?

7 июня, 20:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

Встреча двух президентов может произойти после того, как Байден вернется в США из поездки в Европу

Президент США Джо Байден, во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пригласил его в Белый дом этим летом.

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Об этом на брифинге сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Он (Байден) также сказал Зеленскому, что он ждет встречи с ним здесь, в Белом доме, в Вашингтоне", – заявил он.

По его словам, визит Зеленского в США может произойти после того, как Байден завершит поездку в Европу.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский разочарован действиями США относительно российского "Северного потока – 2", промедлением НАТО о членстве Украины, но рассчитывает на встречу с американским лидером Джо Байденом.

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Напомним, американским СМИ стало известно, что Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе".

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