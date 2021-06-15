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Байден приземлился в Женеве перед встречей с Путиным: первые фото и видео

15 июня 2021 17:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США прибыл в Швейцарию на сутки раньше своего российского коллеги – он переночует в элитной 5-звездочной гостинице

Джо Байден начал свой первый визит в Швейцарию. Фото: Martial Trezzini/REUTERS

Джо Байден начал свой первый визит в Швейцарию. Фото: Martial Trezzini/REUTERS

Президент США Джо Байден прилетел в Женеву, где состоится американско-российский саммит с его участием и его российского коллеги Владимира Путина.

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"Борт №1", как называют лайнер, на котором перемещается президент, 15 июня приземлился в Женевском международном аэропорту.

В делегацию, которая встречала хозяина Белого дома, вошли президент Швейцарии Ги Пармелен и министр иностранных дел Игнасио Кассис.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

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На следующий день в Швейцарию с однодневным визитом прибудет и Путин – ночь американский лидер проведет в элитном пятизвездочном отеле Intercontinental. 16 июня Байден впервые встретится с Путиным после своей январской инаугурации.

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Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео с самолетом Байдена:

Напомним, что встреча двух президентов состоится на вилле La Grange – это исторический объект XVIII века, расположенный на востоке Женевы. На время проведения саммита над Женевой закрыли воздушное пространство, а движение пешеходов и автомобилей временно перекрыли.

Смотрите больше, как Женева готовилась к такому важнейшему мероприятию международной политической повестки:

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Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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