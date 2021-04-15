Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США не сомневается, что миру грозят новые опасные пандемии, о которых надо думать уже сейчас

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что уже сейчас надо начинать готовиться к следующей пандемии, с которой человечество непременно столкнется.

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Об этом он заявил, выступая в Белом доме, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", – сказал Байден.

Он уточнил, что пандемии, подобные коронавирусной, – один из самых важных и актуальных вопросов, над которым его администрация обязательно будет работать.

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Напомним, в США ранее заявили о начале четвертой волны коронавируса. Там обеспокоены, что слишком много американцев перестали соблюдать ограничения, связанные с COVID-19, и если эта тенденция продолжится, в США прогнозируют всплеск коронавируса, равный новой пандемии.

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Ранее медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков призвал мир готовиться к новой пандемии из-за изменений климата и перенаселения планеты.

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