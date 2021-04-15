Українська
$ 27,98
33,48
  1. Мировые новости
  2. США

Байден призвал готовиться к новой пандемии

15 апреля, 01:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США не сомневается, что миру грозят новые опасные пандемии, о которых надо думать уже сейчас

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что уже сейчас надо начинать готовиться к следующей пандемии, с которой человечество непременно столкнется.

Реклама

Об этом он заявил, выступая в Белом доме, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", – сказал Байден.

Он уточнил, что пандемии, подобные коронавирусной, – один из самых важных и актуальных вопросов, над которым его администрация обязательно будет работать.

В тренде
Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо

Напомним, в США ранее заявили о начале четвертой волны коронавируса. Там обеспокоены, что слишком много американцев перестали соблюдать ограничения, связанные с COVID-19, и если эта тенденция продолжится, в США прогнозируют всплеск коронавируса, равный новой пандемии.

Реклама

Ранее медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков призвал мир готовиться к новой пандемии из-за изменений климата и перенаселения планеты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США коронавирус пандемия Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложили
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложилиСША
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТОСША
США могут разместить реальные войска в Украине – американский дипломат
США могут разместить реальные войска в Украине – американский дипломатСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять