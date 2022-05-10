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Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение Украине $33 млрд

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 04:38
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Он отметил, что потребность является неотложной
Байден отметил, что помощь чрезвычайно важна для успеха Украины/Фото: Flickr, REUTERS/Carlos Barria. Коллаж: "Сегодня"
Байден отметил, что помощь чрезвычайно важна для успеха Украины/Фото: Flickr, REUTERS/Carlos Barria. Коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс как можно скорее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи.

Об этом сообщили в Белом доме.

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"Десять дней назад я направил в Конгресс срочное предложение предоставить Украине необходимое военную, экономическую и гуманитарную помощь. План был значительным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять на стороне Украины, когда она защищается от российской агрессии", — заявил Байден.

Он отметил, что потребность является неотложной. Байден объяснил, что почти исчерпал средства, предоставленные двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов.

"Эта помощь была чрезвычайно важной для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. У нас есть примерно десять дней от достижения этого критического срока", — сказал глава Белого дома.

Американский лидер надеется, что его предложение о помощи Украине нашло сильную поддержку, и Конгресс примет ее как можно скорее.

Ленд-лиз для Украины

  • Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
  • На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.
  • После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.

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Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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