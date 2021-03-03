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Байден продлил "украинские" санкции США против России до 2022 года

3 марта, 21:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Впервые санкции ввел еще экс-президент Обама – с тех пор они только расширялись

США продлили еще на год санкции против России из-за вооруженной агрессии против Украины и незаконной оккупации Крымского полуострова. Таким образом, они будут действовать как минимум до 6 марта 2022 года.

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Соответствующее уведомление было опубликовано в Федеральном реестре США.

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"Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", – гласит текст пояснительной записки.

Стоит отметить, что санкционный механизм США предполагает автоматическое продление ограничительных мер, если президент не уведомляет об обратном за 90 дней до новой пролонгации.

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Санкции были введены еще экс-президентом Бараком Обамой и касались не только официальных лиц и бизнесменов из России, но и также компаний и главарей так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик".

Впоследствии и Обама, и его преемник Дональд Трамп неоднократно не только продлевали, но и расширяли действие "украинских" санкций в отношении РФ.

Напомним, что на прошлой неделе Джо Байден официально потребовал от Кремля прекратить оккупацию Крыма и вернуть полуостров Украине.

А накануне, 2 марта, США ввели против России новый пакет санкций – за нарушение прав человека и, в частности, оппозиционера Алексея Навального. Под действие ограничений попали целые области экономики.

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