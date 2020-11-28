Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных — Трамп

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты выборов, заявив, что его оппонент — Джо Байден проиграл в крупнейших городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"У Байдена плохие результаты в крупных городах, за исключением Детройта, Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу", – заявил он.

По его словам, все вышеперечисленные штаты известны своей политической коррумпированностью. Ранее Трамп в очередной раз обвинил демократов в фальсификации результатов выборов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США начал процесс передачи власти Джо Байдену.

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Напомним, Джо Байден рассказал о своих шагах в первые 100 дней президентства. Среди прочего он дал понять, что не намерен расследовать деятельность действующего президента Дональда Трампа.



Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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