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Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

12 июня 2021 14:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Президент США пообщается с журналистами после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня

Джо Байден проведет пресс-конференцию. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Джо Байден проведет пресс-конференцию. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, такой формат общения со свободной прессой является наиболее подходящим.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

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Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о планах Байдена провести отдельную пресс-конференцию и назвал это якобы обычной практикой американского президента.

"Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", – сказал он, сообщает российское госинформагентство "РИА Новости".

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Песков добавил, что Путин после окончания переговоров планирует отдельно выйти для общения с журналистами.

Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее мы сообщали, что Байден готовился к встрече с Путиным с директором ЦРУ, будет говорить жестко – Time.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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