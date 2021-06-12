Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Джо Байден проведет пресс-конференцию. Фото: REUTERS/Tom Brenner
Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, такой формат общения со свободной прессой является наиболее подходящим.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
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Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о планах Байдена провести отдельную пресс-конференцию и назвал это якобы обычной практикой американского президента.
"Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", – сказал он, сообщает российское госинформагентство "РИА Новости".
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Песков добавил, что Путин после окончания переговоров планирует отдельно выйти для общения с журналистами.
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.
Ранее мы сообщали, что Байден готовился к встрече с Путиным с директором ЦРУ, будет говорить жестко – Time.
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