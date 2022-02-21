Байден провел срочное заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины

Президента США тревожит ситуацию вокруг Украины

Заседание прошло 20 февраля/Фото: Twitter/The White House, коллаж: "Сегодня"

20 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности. На нем обсудили наращивание Россией войск вблизи Украины.

Про это говорится на сайте Белого дома.

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Подробности

"Президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием военной мощи России на границах Украины", — сообщают в Белом доме.

В настоящее время не разглашают итоги встречи.

Худший сценарий

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время Мюнхенской конференции заявила, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения, в то время как Европа — с одной из самых опасных ситуаций с безопасностью с начала XX века.

"Нам нужно подготовиться к наихудшему сценарию, и этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет вернуть время назад — они хотят вернуться в 1990-е годы и раньше", — заявила Трасс.

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