Байден публично вакцинируется от COVID-19 на следующей неделе – СМИ

Новоизбранный президент США демократ Джо Байден может быть вакцинирован от коронавируса в начале следующей недели.
Об этом сообщает СNN.
По информации СМИ, Байден будет делать вакцину публично. Ранее демократ неоднократно заявлял, что готов к этому. Таким образом он надеется, что даст пример американцам, что вакцина нужна.
К слову, по состоянию на утро 17 декабря в США зафиксировали более 17 млн случаев коронавируса.
Ранее Трамп заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.
Также мы писали, что Управление по санитарному надзору США отмечает, что компания Pfizer и BioNTech предоставила всю необходимую информацию, которая гарантирует качество вакцины.
Отметим, ранее в США заявили, что вакцина от коронавируса станет доступна всем в Соединенных Штатах ко второму кварталу 2021 года.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк