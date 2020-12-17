Байден публично вакцинируется от COVID-19 на следующей неделе – СМИ

Новоизбранный президент США демократ Джо Байден может быть вакцинирован от коронавируса в начале следующей недели.

Реклама

Об этом сообщает СNN.

По информации СМИ, Байден будет делать вакцину публично. Ранее демократ неоднократно заявлял, что готов к этому. Таким образом он надеется, что даст пример американцам, что вакцина нужна.

К слову, по состоянию на утро 17 декабря в США зафиксировали более 17 млн случаев коронавируса.

В тренде Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Ранее Трамп заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.

Реклама

Также мы писали, что Управление по санитарному надзору США отмечает, что компания Pfizer и BioNTech предоставила всю необходимую информацию, которая гарантирует качество вакцины.

Отметим, ранее в США заявили, что вакцина от коронавируса станет доступна всем в Соединенных Штатах ко второму кварталу 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама