Українська
$ 27,74
33,8
  1. Мировые новости
  2. США

Байден публично вакцинируется от COVID-19 на следующей неделе – СМИ

17 декабря, 05:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Демократ намерен вакцинироваться публично

Новоизбранный президент США демократ Джо Байден может быть вакцинирован от коронавируса в начале следующей недели.

Реклама

Об этом сообщает СNN.

По информации СМИ, Байден будет делать вакцину публично. Ранее демократ неоднократно заявлял, что готов к этому. Таким образом он надеется, что даст пример американцам, что вакцина нужна.

К слову, по состоянию на утро 17 декабря в США зафиксировали более 17 млн случаев коронавируса.

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Ранее Трамп заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.

Реклама

Также мы писали, что Управление по санитарному надзору США отмечает, что компания Pfizer и BioNTech предоставила всю необходимую информацию, которая гарантирует качество вакцины.

Отметим, ранее в США заявили, что вакцина от коронавируса станет доступна всем в Соединенных Штатах ко второму кварталу 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина американцы Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer
В США разрешили вакцину от коронавируса PfizerСША
Байден назвал три шага по борьбе с COVID-19 в первые 100 дней на посту президента
Байден назвал три шага по борьбе с COVID-19 в первые 100 дней на посту президентаСША
С путешествиями на Марс придется подождать: тест-полет корабля SpaceX провалился (видео)
С путешествиями на Марс придется подождать: тест-полет корабля SpaceX провалился (видео)США
На этот раз без пулеметов. Как Кадыров отреагировал на новые санкции США
На этот раз без пулеметов. Как Кадыров отреагировал на новые санкции СШАРоссия
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять