Байден: Путин отрезал часть Украины и пойдет дальше

Президент США выступил с обращением к нации

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США ввели санкции против России, но оставили для президента России дверь открытой для возвращения в дипломатию.

"Вчера Владимир Путин признал два региона Украины как "независимые". Он сказал, что это суверенные территории. Россия отрезает часть Украины. Он объявил о размещении российских сил и говорит, что эти силы будут еще глубже заходить на эти территории. Он для себя пытается обосновать захват новых территорий. Я знаю, что он готовит почву, чтобы продвинуться гораздо дальше. Он попросил разрешения от своей Думы на вторжение в Украину", – сказал президент США.

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Об этом заявил президент США Джо Байден, передает "Голос Америки".

Он огласил первый транш санкций, включая санкции против суверенного долга России.

"Я хочу сказать о санкциях, которые мы будем применять. Это больше, чем то, о чем говорят наши партнеры. Мы готовы идти дальше с этими санкциями. Путин считает, что у него есть право объявлять новые страны – это мощное нарушение международного права и нужно четко отвечать нашим международным партнерам", – отметил американский президент.

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В окончании Байден сказал, что дверь для дипломатического решения конфликта все еще открыта.

"Вчера мир четко услышал, как Путин переписывает историю целого столетия, все, что он говорил не свидетельствует о том, что он готов на диалог. Он напрямую напал на право Украины существовать. Он поставил под угрозу другие страны. Тут нет вопрос, кто агрессор. Агрессор Россия", – завершил свое обращение Байден.

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