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Байден рассекретил разведданные, как США предупреждали Европу о вторжении РФ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 июня, 07:00
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Американские партнеры и союзники отнеслись к предупреждению со скептицизмом
Джо Байден заранее знал о вторжение РФ в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден заранее знал о вторжение РФ в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных накануне вторжения России в Украину 24 февраля, так как заявления официальных лиц США о нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со скептицизмом.

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Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, передает CNN.

По ее словам, накануне полномасштабного нападения РФ представители разведки США объяснили ситуацию американским политикам. Но когда политики рассказали об этом своим коллегам из других стран, то им не поверили.

"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим коллегам, то обнаружили у тех изрядную долю скептицизма", – рассказала Хейнс.

В результате Джо Байден сказал, что необходимо выйти и поделиться как можно большим количеством информации:

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"Президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальному российскому вторжению", – подчеркнула Хейнс.

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

"Я объявляю о новом значительном пакете помощи в сфере безопасности для предоставления своевременной и критической помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения российских атак", – говорится в заявлении Байдена, которое цитирует CNN.

По его словам, новый пакет вооружит Украину новыми возможностями и передовым оружием, включая HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от наступления России.

Как отмечает CNN, новый пакет помощи в сфере безопасности также будет включать радары воздушного наблюдения, дополнительное противотанковое оружие Javelin, бронебойное вооружение, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактическую технику и запчасти к ней.

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