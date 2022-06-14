Байден рассказал, будет ли баллотироваться еще раз в президенты

Джо Байден планирует выдвигать себя на пост президента повторно

Джо Байден будет баллотироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден на выборах в 2024 году намерен баллотироваться на второй срок. Об этом написала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в микроблоге Twitter.

"Для ясности, как неоднократно заявлял президент, он планирует баллотироваться в 2024 году".

To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022

Выборы в 2024 году

В этот год истекает срок полномочий президентов:

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США – Джо Байден;

Украина – Владимир Зеленский;

Россия – Владимир Путин.

Президент Украины неоднократно заявлял, что не собирается на второй срок, и выбор, кто должен быть президентом зависит только от украинцев.

"Это не от меня зависит. Это выбор людей", – ответил Зеленский на вопрос журналистки, пойдет ли он на другой срок.

Он категорически заявлял, что он президент одного срока.

"Сложно говорить и сложно отвечать на этот вопрос. Хочется некоторые вещи просто сделать. Мне кажется, что я многое успею", – ответил на это замечание Зеленский.

Также отметим, что в 2024 году будут выборы президента РФ, с учетом изменений в конституции страны России, и обнуления сроков президентства.

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Новый пакет помощи для США

Президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

По его словам, новый пакет вооружит Украину "новыми возможностями и оружием, включая HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от наступления России".

19 мая Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве, а в конце мая стало известно, что Бринк получила визу для работы в Украине.