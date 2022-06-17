Байден рассказал, что ждало бы Европу, если б не США не помогали Украине

Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе, считает американский президент

Путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос, считает Джо Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что если бы его страна осталась в стороне от вторжения РФ в Украину и не стала оказывать ей поддержку, то в Европе бы начался хаос.

Об этом он рассказал в интервью изданию Associated Press.

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По его мнению, президент РФ Владимир Путин продолжил бы вторжение в другие страны.

"Что произойдет, если самая главная сила НАТО закроет глаза на российскую агрессию, на тот факт, что стотысячная армия переходит границу в попытке оккупировать и уничтожить культуру целого народ? Что случится тогда?" — сказал он.

Джо Байден считает, что следующими целями для РФ могли стать Польша и Чехия. Кроме того, американский президент заявил, что если бы США не реагировали на действия России в Украине, то это могло бы спровоцировать Китай и КНДР для дальнейшей агрессии.

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"Я боюсь, что следующее, что мы бы увидели — это хаос в Европе. Вы бы увидели, что они (российская армия — ред) двинулись бы дальше. Что бы случилось в Польше, Чехии и других странах-членах НАТО? Что бы Китай подумал о Тайване, что КНДР бы подумала о ядерном оружии?", — добавил президент США.

Он также напомнил, что принимая решения помочь Украине в борьбе с РФ и вводя новые антироссийские санкций, он предупреждал, что за это придется платить.

Посол США назвала размер дополнительной помощи Украине

США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Вашингтон стремится помочь Киеву защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость нашей страны и ее обновления. Об этом сообщила новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

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Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

Ранее мы рассказывали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна не будет посылать Украине ракетные системы, которые "могут достичь территории России".