Байден рассматривает две кандидатуры на пост директора ЦРУ: кто они

Избранный президент Джо Байден рассматривает на должность директора Центрального разведывательного управления кандидатуру бывшего заместителя главы ЦРУ Дэвида Коэна, который расследовал вмешательство России в выборы в США и разрабатывал антироссийские санкции.

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Об этом сообщили источники The New York Times.

По информации собеседников агентства, Байден еще не принял окончательного решения, но ему очень нравится Коэн и его назначение также поддерживает избранная на должность директора национальной разведки Аврил Хейнс.

Как отмечает издание, Коэн участвовал в расследовании ЦРУ, ФБР и Министерства внутренней безопасности США вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. А во время работы в Министерстве финансов он, в частности, курировал вопросы, касающиеся санкций против России и Ирана.

Еще одним кандидатом на должность главы ЦРУ, по сведениям издания, является Майкл Морелл, который такж был заместителем главы ЦРУ при Обаме и исполняющим обязанности главы управления. В то же время против Морелла то, что в прошлом он высказывался в защиту программ, которые предполагали применение пыток.

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Ранее Байден склонялся к выдвижению кандидатом на пост директора ЦРУ Тома Донилона, помощника главы государства по национальной безопасности в администрации Обамы, но его больше не рассматривают.

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует назначить пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки, бывшего представителя президента Барака Обамы и спикера Госдепа.

Мы также сообщали, что Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина одним из кандидатов на пост министра обороны.

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