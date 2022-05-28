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Байден решил серьезно помочь Украине и отменил скандальный указ Трампа

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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28 мая, 20:38
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Байден решил помочь экономике Украины и отменил пошлину на важную продукцию
Президент США Джо Байден решил помочь Украине
Президент США Джо Байден решил помочь Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за военного вторжения России украинская сталелитейная промышленность была подорвана, поэтому США приняли решение отменить 25% пошлину на сталь, которую в 2018 году ввел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил нынешний президент Америки Джо Байден, сообщает Белый дом.

"В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительного нарушения способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год", — сказал Байден.

Предыстория

8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов.

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После такого решения Европейский Союз потребовал от Трампа отменить пошлины.Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

В ЕС введено большое количество ограничений на импорт, призванное защищать внутреннего производителя. Однако война в Украине и как следствие – падение импорта нашей продукции показало: европейские производители не в состоянии покрыть потребности рынка. Как результат – в ЕС дорожает металл.

Кроме того сообщалось, что Украина и Великобритания договорились о полной двусторонней отмене пошлин на поставки продукции. Сейчас подобное решение готовятся принять и в ЕС.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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