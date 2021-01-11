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Байден сделал повторную прививку от коронавируса, как это было: фото и видео

11 января, 23:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Без пяти минут глава государства подал американцам пример, что прививка нужна

Избранный президентом США Джо Байден публично сделал повторную прививку от коронавируса. Для этого он посетил больницу в Нью-Арке, штат Делавэр.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

REUTERS/Tom Brenner

REUTERS/Tom Brenner

Будущий глава государства максимально облегчил работу медику, который должен был сделать укол – быстро снял пиджак и закатил короткий рукав тенниски-поло. Врач без долгих церемоний протер место укола и вогнал в плечо иглу. После инъекции он на несколько секунд придавил микроранку небольшим тампоном, а затем наклеил пластырь.

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REUTERS/Tom Brenner

REUTERS/Tom Brenner

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Спустя несколько секунд демократ снял с лица защитную маску и отвечал на вопросы представителей СМИ.

REUTERS/Tom Brenner

REUTERS/Tom Brenner

Видео: Reuters
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Напомним, ранее Байден неоднократно заявлял, что готов к вакцинации . Таким образом он надеется подать пример американцам, что прививка нужна.

По данным портал Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире, по состоянию на 11 января в США привививку от коронавируса сделали 2,72% граждан, что является пятым результатом в мире после Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Велибритании.

Также напомним, что пока еще действующий глава государства Дональд Трамп заявлял, что готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина укол Джо Байден

Источник: Сегодня

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