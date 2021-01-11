Байден сделал повторную прививку от коронавируса, как это было: фото и видео

Без пяти минут глава государства подал американцам пример, что прививка нужна

Избранный президентом США Джо Байден публично сделал повторную прививку от коронавируса. Для этого он посетил больницу в Нью-Арке, штат Делавэр.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

REUTERS/Tom Brenner

Будущий глава государства максимально облегчил работу медику, который должен был сделать укол – быстро снял пиджак и закатил короткий рукав тенниски-поло. Врач без долгих церемоний протер место укола и вогнал в плечо иглу. После инъекции он на несколько секунд придавил микроранку небольшим тампоном, а затем наклеил пластырь.

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REUTERS/Tom Brenner

Спустя несколько секунд демократ снял с лица защитную маску и отвечал на вопросы представителей СМИ.

REUTERS/Tom Brenner

Видео: Reuters

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Напомним, ранее Байден неоднократно заявлял, что готов к вакцинации . Таким образом он надеется подать пример американцам, что прививка нужна.

По данным портал Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире, по состоянию на 11 января в США привививку от коронавируса сделали 2,72% граждан, что является пятым результатом в мире после Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Велибритании.

Также напомним, что пока еще действующий глава государства Дональд Трамп заявлял, что готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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