Байден срочно созвонится с Путиным

Президенты США и России пообщаются 12 февраля

Владимир Путин и Джо Байден поговорят по телефону / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ABC News.

"Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас", — сказал он.

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Таким образом, дата и темы разговора пока неизвестны.

Намерение двух президентов провести телефонный разговор подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (12 феврая — ред.) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", — сказал спикер Путина.

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Песков подчеркнул, что запросу предшествовало письменное обращение американской стороны.

Переговоры Запада

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел переговоры с европейскими лидерами.

В разговоре участвовали премьер Канады Джастин Трюдо, лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии — Олаф Шольц, Великобритании — Борис Джонсон, Италии — Марио Драги, Польши — Анджей Дуда, Румынии — Клаус Йоханнис, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Угроза со стороны России