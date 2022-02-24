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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Байден: США вводят санкции против банков РФ, где больше триллиона долларов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 февраля, 20:51
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США отсоединяют крупные банки от американской финансовой системы
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

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Санкции против РФ

"Мы ограничим способность России и российского правительства действовать в долларах, евро, йене. Мы прекратим способность финансировать и увеличивать российское войско, а также навредим их способности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века", – сказал президент США.

/ Фото: Украина 24

По словам Байдена, США вводят санкции против российских банков, у которых триллион долларов активов:

"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Также президент США заявил, что страна вводит и другие санкции:

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"И, как мы и обещали, мы расширяем перечень российских элит и их семей, подпадающих под санкции. Эти люди наживаются лично на кремлевской политике, и мы усилим эти меры против коррумпированных миллиардеров".

Кроме этого, Байден объяснил, почему Россию не отключают от международной межбанковской системы SWIFT. Он считает, что нынешние санкции против российских банков, возможно, даже более болезненные.

Однако в дальнейшем не исключается и вариант отключения РФ от SWIFT.

Напомним, Джо Байдену было представлено много вариантов проведения массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность РФ поддерживать свои военные операции в Украине.

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Разведка США и военные предлагают использовать американское кибероружие в "невиданных ранее масштабах".

Вторжение России в Украину

  • Президент России Владимир Путин заявил в ночь на 24 февраля, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. После этого начались ракетные обстрелы по всей Украине.
  • Бои развернулись в направлении Харькова, Чернигова, Сум, на Донбассе и юге, даже атакована Чернобыльская АЭС.
  • Особенно ожесточенные бои шли в районе Гостомеля, где десятки вертолетов оккупантов атаковали военный аэродром. Там были уничтожены по меньшей мере три "вертушки".

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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