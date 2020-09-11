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Байден троллит Трампа: Кто кажется более здоровым?

11 сентября, 02:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

77-летний Байден обещает открыто сообщать о своем здоровья

После того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал пересадить чиновников на американские электромобили, он сделал еще одно резонансное заявление – обещал открыто информировать общественность о состоянии своего здоровья в случае победы на выборах главы государства.

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Такое заявление он сделал в интервью телекомпании CNN.

"Случиться может что угодно, — отметил 77-летний политик, подчеркнув, что он философски относится к превратностям судьбы. — Поэтому я гарантирую, что буду абсолютно открыто сообщать о своем здоровье, обо всех аспектах моего здоровья".

При этом демократ обратил внимание на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп, который часто настаивает, что Байден по состоянию здоровья не сможет в полной мере исполнять обязанности главы государства, также находится не в лучшей форме.

"Если противопоставить нас с Дональдом Трампом, просто взгляните на нас, — указал Байден. — Посмотрите на нас. Кто кажется вам более здоровым?"

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Напомним, несколькими неделями ранее Трамп троллил Байдена, заявив, что тот глупее Хиллари Клинтон, но приятнее.

Как члены Демократической партии США выбирали Байдена своим представителем, смотрите в видеосюжете:

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здоровье троллинг Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

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