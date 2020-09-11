Байден троллит Трампа: Кто кажется более здоровым?

После того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал пересадить чиновников на американские электромобили, он сделал еще одно резонансное заявление – обещал открыто информировать общественность о состоянии своего здоровья в случае победы на выборах главы государства.
Такое заявление он сделал в интервью телекомпании CNN.
"Случиться может что угодно, — отметил 77-летний политик, подчеркнув, что он философски относится к превратностям судьбы. — Поэтому я гарантирую, что буду абсолютно открыто сообщать о своем здоровье, обо всех аспектах моего здоровья".
При этом демократ обратил внимание на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп, который часто настаивает, что Байден по состоянию здоровья не сможет в полной мере исполнять обязанности главы государства, также находится не в лучшей форме.
"Если противопоставить нас с Дональдом Трампом, просто взгляните на нас, — указал Байден. — Посмотрите на нас. Кто кажется вам более здоровым?"
Напомним, несколькими неделями ранее Трамп троллил Байдена, заявив, что тот глупее Хиллари Клинтон, но приятнее.
Как члены Демократической партии США выбирали Байдена своим представителем, смотрите в видеосюжете:
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