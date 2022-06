Байден упал с велосипеда во время прогулки (видео)

Президент США Джо Байден упал со своего велосипеда по время прогулки в субботу. Инцидент произошел, когда он остановился, чтобы поприветствовать сторонников во время поездки на выходных в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Об этом пишет Reuters.

После падения президент сразу же встал. Он ничего не повредил.

Позже Байден несколько минут болтал с людьми, собравшимися посмотреть, как он катается.

В Белом доме также вскоре заявили, что медицинская помощь не требуется.

Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ