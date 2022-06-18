Байден упал с велосипеда во время прогулки (видео)

Президент США Джо Байден упал со своего велосипеда по время прогулки в субботу. Инцидент произошел, когда он остановился, чтобы поприветствовать сторонников во время поездки на выходных в Рехобот-Бич, штат Делавэр.
Об этом пишет Reuters.
После падения президент сразу же встал. Он ничего не повредил.
"Я в порядке. У меня подкосилась нога", — сказал 79-летний Байден после падения, которое произошло перед пресс-пулом.
Позже Байден несколько минут болтал с людьми, собравшимися посмотреть, как он катается.
В Белом доме также вскоре заявили, что медицинская помощь не требуется.
"Как сказал президент, его нога зацепилась за педаль, с ним все в порядке", — сказал представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным.
Biden just beefed it on his bike in Delaware pic.twitter.com/eYj2oG0tHJ— Quoth the Raven (@QTRResearch) June 18, 2022
Прогулка Джо Байдена. Фото: Reuters
Ранее мы писали, что президента США Джо Байдена и первую леди Джилл эвакуировали из дома в Рехобот-Бич в Делавере, поскольку небольшой частный самолет по ошибке вошел в воздушное пространство возле их дома.
Сайт "Сегодня" сообщал, что Байден из-за океана поддержал "Рамштайн-3" тяжелым оружием для Украины.