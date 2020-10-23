Байден утверждает, что, в отличие от Трампа, заставит Китай играть по правилам

Байден утверждает, что, в отличие от Дональда Трампа, заставит Китай играть по правилам, а нынешний президент ничего не делает с этим. Если его изберут президентом, демократ обещает вести международную политику по-другому.

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Напомним, дебаты между Байденом и Трампом должны были пройти в три тура, однако, из-за диагностированного у Трампа COVID-19, встречу кандидатов 15 октября пришлось отменить. Сначала хотели провести второй тур в онлайн-формате, но действующий президент США отказался.

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На финальный тур дебатов придумали новые правила. После того, как в прошлом туре кандидаты перебивали друг друга и ведущего, комиссия решила глушить микрофоны одного из участников, пока говорит его оппонент.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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