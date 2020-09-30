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Байден обнародовал налоговые декларации за 2019 год

30 сентября, 03:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Джо Байден и его жена Джилл заработали 985 000 долларов за 2019 год

За несколько часов до дебатов в США кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден обнародовал свои налоговые декларации за 2019 год.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно данным из деклараций, за 2019 год Джо Байден и его супруга Джилл заработали 985 000 долларов, из них заплатили налога более 346 000 долларов.

Также Байден попросил возмещения излишне уплаченного налога на сумму около 47 000 долларов .

В то же время Трамп не афиширует свои декларации. По его словам, они проходят проверку в Налоговой службе.

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Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он не оплачивает налоги.

Также новости "Сегодня" писали, что президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 лет из последних 15. А в 2016-м и в 2017 году он перевел по этой статье лишь по 750 долларов.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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