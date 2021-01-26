Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины

В ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным речь шла и об Украине. В частности, американский президент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета нашей страны.

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Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, в ходе разговора Байден поднял вопрос о последних кибератаках на Соединенные Штаты и вмешательстве в выборы США.

Американский президент, в частности, пообещал жестко реагировать на "пагубные действия" России.

"Он (Байден. – Ред.) ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России", – сообщила Псаки.

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Напомним, ранее в Белом доме подтвердили свое требование к властям России немедленно освободить лидера оппозиции Алексея Навального и его сторонников, задержанных за протесты против его заключения.

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