Українська
$ 28,17
34,23
  1. Мировые новости
  2. США

Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины

26 января, 20:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США пообещал жестко реагировать на действия России

В ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным речь шла и об Украине. В частности, американский президент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета нашей страны.

Реклама

Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, в ходе разговора Байден поднял вопрос о последних кибератаках на Соединенные Штаты и вмешательстве в выборы США.

Американский президент, в частности, пообещал жестко реагировать на "пагубные действия" России.

В тренде
Трамп открыл во Флориде свой офис: чем будет заниматься экс-президент

"Он (Байден. – Ред.) ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России", – сообщила Псаки.

Реклама

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили свое требование к властям России немедленно освободить лидера оппозиции Алексея Навального и его сторонников, задержанных за протесты против его заключения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Украина суверенитет Владимир Путин Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретили
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретилиСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять