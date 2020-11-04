Байден в шаге от победы на выборах президента США

Демократ Джо Байден одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов в Мичигане, получив от этого штата 16 голосов выборщиков, теперь ему не хватает всего 6 голосов, чтобы стать новым президентом США.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные FoxNews.
Таким образом в активе демократа сейчас 264 из необходимых 270 голосов выборщиков.
Недостающие голоса Байдену может дать Невада, где на данный момент подсчитано пока только 75% и где демократ пока опережает Трампа менее чем на 1%.
У президента США Дональда Трампа количество голосов выборщиков осталось на том же уровне – 214. Оставшиеся штаты, где еще не подсчитали голоса, в которых лидирует Трамп – Аляска, Джорджия, Северна Каролина и Пенсильвания – не смогут обеспечить ему победу – если "возьмет" их все, получит не более 268 голосов.
Напомним, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.
Мы также сообщали, что Джо Байден побил исторический рекорд по числу полученных голосов избирателей на американских выборах, за него проголосовали 70 878 220 избирателей, у его соперника Дональда Трампа 67 874 108 голосов.
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