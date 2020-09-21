Байден в случае победы намерен отозвать кандидата Трампа в Верховный суд США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах в ноябре отзовет претендента на пост в Верховный суд, которого в ближайшее время намерен выдвинуть его конкурент президент Дональд Трамп. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции, передает NBC.

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"Если выиграю эти выборы, кандидат, предложенный президентом Трампом, должен быть отозван. Именно я в качестве нового президента буду тем, кто назначит преемника Рут Гинзбург", – заявил Байден.

Он также подчеркнул, что Трамп своей спешкой с назначением судьи Верховного суда дал понять, что рассматривает это назначение "исключительно через призму власти".

Байден считает, что американцам не понравятся попытки действующего президента протащить свою кандидатуру через Сенат.

По словам кандидата в президенты, сама Гинзбург, придерживающаяся либеральных взглядов, за несколько дней до смерти выражала желание дожить до президентских выборов, чтобы решение о заполнении вакантной должности принимал уже не Трамп.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в день похорон Рут Гинзбург заявил, что хочет без промедлений, еще до президентских выборов назначить нового члена Верховного суда на место, появившееся после ее смерти.

Судья Верховного суда США и известный борец за права женщин Рут Бейдер Гинзбург умерла 18 сентября.

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