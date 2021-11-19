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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 ноября, 22:29
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В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут
Байден пока остается в армейском госпитале. Коллаж "Сегодня"
Байден пока остается в армейском госпитале. Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры

Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям", – написала Псаки.

По ее словам, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом она стала первой в истории женщиной, исполняющей обязанности президента США.

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Напомним, Джо Байден передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис пока будет находиться под анестезией в госпитале.

В 2007 году вице-президент США Дик Чейни больше двух часов исполнял обязанности президента США, когда 43 президент США Джордж Буш также проходил процедуру колоноскопии.

Как эту процедуру проходили другие президента неизвестно. В своих скандальных мемуарах пресс-секретарь 45 президента США Стефани Гришэм рассказала, что, например, Дональд Трамп прошел колоноскопию тайно без какого-либо афиширования. Сделал он это якобы затем, чтобы не передавать даже на полчаса полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Джо Байден
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