Байден впервые назвал действия Путина в Украине геноцидом

Американский лидер, а также его помощники и советники ранее не считали, что уровень систематического лишения жизни украинского народа — это геноцид

Байден обвинил Путина в совершении геноцида/Фото: kremlin.ru, REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране.

Об этом сообщает CNN.

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"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", — сказал Байден.

"Чтобы помочь справиться с этим удорожанием Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса", — добавил американский лидер.

Ранее Байден не называл происходящее в Украине геноцидом. Также его помощники и советники заявляли, что "не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида".

Байден назвал Путина варваром и военным преступником

Президент США Джо Байден после зверских убийств в Буче заявил, что Америка продолжит санкционное давление на Россию. Кроме того, глава государства назвал Владимира Путина военным преступником.

"Путин – военный преступник. Мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче – возмутительно, все это видели", – сказал Байден.

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