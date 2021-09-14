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Байден впервые в истории проведет очный саммит с лидерами Австралии, Индии и Японии

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 сентября, 00:48
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В очном формате лидеры в этом составе встретятся впервые

24 сентября в Вашингтоне состоится встреча лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония). Он будет в очном формате впервые в истории.

Об этом сообщает Reuters.

Повестка саммита

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Помимо отношений между странами будет обсуждаться вопросы:

  • противодействия таким вызовам как COVID-19;
  • изменения климата;
  • киберугрозы;
  • продвижение свободы;
  • открытости регионов Индийского и Тихого океанов.

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Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана на фоне китайской агрессии включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.

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Напомним, 6 июля этого года президент Украины Владимир Зеленский в Литве встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили подготовку к 23-му саммиту "Украина-ЕС", который запланирован в Киеве 12 октября.

Как сообщали ранее ​Владимир Зеленский после поездки на границу с оккупированной Абхазией в Грузии выступил на Батумской международной конференции. Он раскритиковал Европейский Союз за отсутствие конкретики в отношении Украины.

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