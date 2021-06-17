Українська
$ 27,03
32,77
  1. Мировые новости
  2. США

Байден vs Путин: чем уникальны лимузины президентов

17 июня 2021 6:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Броня лимузинов президентов прочнее, чем в военной техники, они защищают от радиации, химической атаки и бактериологического заражения

Лимузины Джо Байдена и Владимира Путина / коллаж "Сегодня"

Лимузины Джо Байдена и Владимира Путина / коллаж "Сегодня"

Лимузины, на которых ездят президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин, еще за две недели до их встречи доставили в Женеву (Швейцария) военными самолетами, ведь они способны защитить первых лиц практически от всего.

Реклама

Чем уникальные спецавтомобили каждого из президентов, выяснили новости "Сегодня".

Броня лимузинов Байдена и Путина прочнее, чем у военной техники, они защищают от радиации, химической атаки и бактериологического заражения.

Что касается особенностей, то пятиметровый "Кадиллак" американского лидера Джо Байдена имеет непрокалываемые шины, а в салоне есть запас крови и кислорода.

А в машине премиум-класса "Аурус" неизменного президента России Владимира Путина есть специальный аварийный выход.

Не пропусти!
Италия – Швейцария: видео голов и обзор разгрома на Евро-2020
Чиро Иммобиле против вратаря Швейцарии Яна Зоммера
Реклама

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден при встрече подарил российскому президенту Владимиру Путину фирменные солнечные очки Aviator, а также хрустальную статуэтку бизона, которая символизирует "силу, единство нации и стойкость". Путин же в свою очередь подарил американскому президенту письменный набор хохломы "Москва".

Мы также писали, что по итогам встречи Владимир Путин сообщил, что они с Байденом не обменивались взаимными предложениями посетить страны друг друга.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с Байденом
А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с БайденомВласть
Надел штаны задом наперед? Над Трампом снова смеются
Надел штаны задом наперед? Над Трампом снова смеютсяСША
Встреча Байдена и Путина – все подробности
Встреча Байдена и Путина – все подробностиСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять