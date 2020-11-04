Байден VS Трамп. Первые неожиданности

В США продолжают подводить итоги состоявшихся накануне президентских выборов. Уже первые данные показали, что выборы могут преподнести сюрпризы.

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На данный момент ТОП-5 неожиданностей выглядит так:

Битва оказалась более упорной, нежели предсказывали социологи и прогнозировали букмекеры.

Самая большая неожиданность – лидерство Байдена в Огайо. Его победа в этом штате может лишить Трампа поста.

Ожесточенная борьба развернулась за Флориду, где социологи отдавали минимальной преимущество Байдену. Но пока побеждает Трамп.

Байден выигрывает в традиционно республиканском Техасе.

Байден лидирует в ключевом для победы штате – Пенсильвании.

Накануне выборов и социологи и букмекеры предрекали победу Джо Байдена. Но первые результаты показали, что если победа и случиться, то легкой она не будет. Кандидаты во многих штатах, в том числе ключевых, идут ноздря в ноздрю. Не исключено, кое-где может повториться история выборов 2000 года, когда более месяца длились суды и пересчеты голосов в штате Флорида.

Неожиданность №2 – лидерство Джо Байдена в штате Огайо. Этот штат, дающий 18 голосов выборщиков, примечателен тем, что является своеобразной "лакмусовой бумагой": в течение семидесяти лет президентами становились кандидаты, за которых голосовал Огайо. Штат менял предпочтения, поддерживая то демократов, то республиканцев. На выборах 2016 года поддержал Трампа. По информации американских СМИ лидерство Байдена в Огайо вызвало серьезный переполох в штабе Трампа.

Флорида – также один из самых важных штатов на этих выборах. Флорида дает 29 голосов выборщиков, которые в истории американских выборов часто становились решающими. Точно такое же значение имеет Пенсильвания с 20 голосами выборщиков. По прогнозам, результаты Пенсильвании будут определяющими для итогов.

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Чуть меньшей, но все же неожиданностью стало лидерство Байдена в традиционно республиканском Техасе. Такой вариант предполагали социологи, но все же были сомнения, что штат переметнется в "демократический лагерь".

Впрочем, подсчеты голосов продолжаются. Данные постоянно меняются. Главные неожиданности – впереди.

Следите за подсчетом голосов вместе с Евгением Киселевым и проектом "Америка выбирает 2020".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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