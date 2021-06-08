Разговор Зеленского и Байдена. Что говорят в Белом доме

Американский лидер пригласил президента Украины посетить Вашингтон этим летом – о чем еще говорили украинские лидеры

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, они также обсудили борьбу с коррупцией.

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Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, оба лидера обсудили стратегическое партнерство двух стран в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которая обеспечивает справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Байден и Зеленский также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тысяч доз противовирусной вакцины Украине.

Напомним, что 7 июня состоялся второй телефонный разговор президентов США и Украины, во время которого Зеленского пригласили в Вашингтон – в июле у него состоится встреча с Байденом в Белом доме.

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