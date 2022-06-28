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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Байден жестко отреагировал на удар РФ по Кременчугу

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 июня, 09:42
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Американский лидер прокомментировал обстрел ТЦ "Амстор"
Джо Байден (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Джо Байден назвал ракетный удар по Кременчугу жестоким. Он добавил, что США и дальше будут привлекать Россию к ответственности.

"Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут и дальше возлагать на Россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины", – написал Байден в Twitter.

Кроме того, американский лидер отметил, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается "военно-промышленного комплекса Путина".

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Также он заверил, что G7 не позволит валютным резервам центрального банка России поддерживать "больную экономику" и "лишит Путина ресурсов, необходимых для ведения войны".

Байден добавил, что можно было бы "закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины", и цены на газ не взлетели бы вверх, но Америка "поднялась над этим моментом" и "с гордостью" поддерживает Украину.

Подробности ракетного удара

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

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Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. Позднее стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро, 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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Также напомним, лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.

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