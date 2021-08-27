Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле

Представитель Белого Дома сообщил, что президент США проинформирован о возможных новых терактах. Но эвакуация продолжается

Эвакуация продолжается / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Кабуле остается угроза нового теракта, который может произойти в ближайшие дни в районе аэропорта, подвергшегося нападению боевиков ИГИЛ 26 августа.

Реклама

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель администрации президента отметил, что США в настоящий момент принимают максимальные силовые меры защиты в кабульском аэропорту и не прекращают эвакуации. Американские военные вывозят по воздуху тысячи людей каждые несколько часов.

"Следующие несколько дней этой миссии будут самыми опасными с начала эвакуации", – заявил американский чиновник.

Реклама

Представитель Белого дома также сообщил, что Джо Байден поручил государственному секретарю продолжить дипломатические контакты с международными партнерами, чтобы обеспечить возможность для граждан третьих стран и афганцев с визами покинуть страну даже после того, как военное присутствие США в Афганистане закончится 31 августа.