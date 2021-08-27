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Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 августа, 21:52
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Представитель Белого Дома сообщил, что президент США проинформирован о возможных новых терактах. Но эвакуация продолжается
Эвакуация продолжается / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Эвакуация продолжается / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Кабуле остается угроза нового теракта, который может произойти в ближайшие дни в районе аэропорта, подвергшегося нападению боевиков ИГИЛ 26 августа.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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Представитель администрации президента отметил, что США в настоящий момент принимают максимальные силовые меры защиты в кабульском аэропорту и не прекращают эвакуации. Американские военные вывозят по воздуху тысячи людей каждые несколько часов.

"Следующие несколько дней этой миссии будут самыми опасными с начала эвакуации", – заявил американский чиновник.

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Представитель Белого дома также сообщил, что Джо Байден поручил государственному секретарю продолжить дипломатические контакты с международными партнерами, чтобы обеспечить возможность для граждан третьих стран и афганцев с визами покинуть страну даже после того, как военное присутствие США в Афганистане закончится 31 августа.

  • Напомним, днем 26 августа прогремел взрыв на одном из въездов в международный аэропорт Кабула, откуда пытаются эвакуироваться из страны десятки тысяч афганцев. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Еще нескольких боевиков удалось задержать.
  • Число погибших во время теракта в Кабуле возросло до 170 человек. Среди жертв оказались 13 военнослужащих США и трое граждан Великобритании.
  • Президент США Джо Байден пообещал ответить исламистской организации ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за взрыв.

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