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Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире (фото и видео)

21 декабря, 22:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Будущий глава государства получил дозу вакцины Pfizer и BioNTech

Избранный президентом Соединенных Штатов 78-летний Джозеф Байден в прямом эфире американского телевидения получил прививку против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

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REUTERS/Leah Millis

REUTERS/Leah Millis

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна", — заявил будущий глава государства.

REUTERS/Leah Millis
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REUTERS/Leah Millis

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Напомним, нынешний глава американской администрации Дональд Трамп накануне выборов президента заразился коронавирусом. Кроме того, COVID-19 переболело и его ближайшее окружение – первая леди, два сына, глава избирательного штаба, пресс-секретарь и адвокат.

Также напомним, Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях, которое начнется к концу января.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Джо Байден COVID-19

Источник: Сегодня

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