Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире (фото и видео)

Избранный президентом Соединенных Штатов 78-летний Джозеф Байден в прямом эфире американского телевидения получил прививку против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.
"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна", — заявил будущий глава государства.
Напомним, нынешний глава американской администрации Дональд Трамп накануне выборов президента заразился коронавирусом. Кроме того, COVID-19 переболело и его ближайшее окружение – первая леди, два сына, глава избирательного штаба, пресс-секретарь и адвокат.
Также напомним, Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях, которое начнется к концу января.
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