Байдену угрожает импичмент. Его рейтинг упал ниже 50%

После гибели 13 американских военных в результате теракта в Кабуле оппоненты – республиканцы – начали требовать отставки президента США Джо Байдена.
Об этом рассказывает собственный корреспондент "Сегодня" Дарья Сметанко.
С самого начала операции Джо Байдена постоянно критиковали не только оппоненты, но и медиа. А после гибели 13 военных – это наибольшие потери США в Афганистане за последние десятилетия – шквал критики обрушился с новой силой.
Республиканцы заявили, что будут требовать отставки Байдена. Мол, именно из-за его некомпетентности военные поплатились жизнями. В провале операции по выводу войск из Афганистана обвинил своего предшественника и Дональд Трамп: "Эта трагедия не должна была случиться. Это никогда не должно было произойти, и этого не было бы, если бы я был вашим президентом".
Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле
Между тем именно Трамп подписал указ о выводе войск и соглашение с движением "Талибан".
После трагедии Джо Байден распорядился в знак траура приспустить все флаги в США и перенес свою первую встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Рейтинг американского президента упал до самой низкой отметки с начала его каденции – до 46%.
- Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.
- Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.