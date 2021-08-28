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Байдену угрожает импичмент. Его рейтинг упал ниже 50%

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 августа, 01:03
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Реакция на гибель 13 морпехов США в Кабуле не заставила себя долго ждать

После гибели 13 американских военных в результате теракта в Кабуле оппоненты – республиканцы – начали требовать отставки президента США Джо Байдена.

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Об этом рассказывает собственный корреспондент "Сегодня" Дарья Сметанко.

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С самого начала операции Джо Байдена постоянно критиковали не только оппоненты, но и медиа. А после гибели 13 военных – это наибольшие потери США в Афганистане за последние десятилетия – шквал критики обрушился с новой силой.

Республиканцы заявили, что будут требовать отставки Байдена. Мол, именно из-за его некомпетентности военные поплатились жизнями. В провале операции по выводу войск из Афганистана обвинил своего предшественника и Дональд Трамп: "Эта трагедия не должна была случиться. Это никогда не должно было произойти, и этого не было бы, если бы я был вашим президентом".

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Между тем именно Трамп подписал указ о выводе войск и соглашение с движением "Талибан".

После трагедии Джо Байден распорядился в знак траура приспустить все флаги в США и перенес свою первую встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Рейтинг американского президента упал до самой низкой отметки с начала его каденции – до 46%.

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