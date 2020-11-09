Байдены переедут в Белый дом со своими собаками: что известно о Чемпе и Мейджоре

Традиция заводить домашнего питомца сохранялась более 100 лет, пока ее не прервал Трамп

После инаугурации и переезда в Белый дом семейство 46-го президента США Джо Байдена намерено забрать с собой в официальную резиденцию главы государства обеих своих собак.

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Об этом сообщает британское издание Joe.co.uk.

Семья Байденов – счастливые владельцы двух немецких овчарок, Чемпа и Мейджора, которого спасли из приюта для животных. Он станет первой спасенной собакой, живущей в Белом доме.

Чампа взяли в семью в 2008 году, когда Байден стал вице-президентом Барака Обамы, у которого были две португальские водяные собаки (кан-диагуа, или португальский вассерхунд).

Мейджор был взят 10 лет спустя, когда дочь Байдена Эшли увидела в рекламе на Facebook помет щенков, нуждающихся в семьях. И теперь он войдет в историю, поскольку станет первой спасенной собакой, поселившейся на 1600 Pennsylvannia Avenue (официальный адрес Белого дома).

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Собаки Байдена также имеют свой аккаунт в Instagram, где выложены их фото с хозяевами – Джо Байденом и будущей первой леди Джилл Байден.

Любопытно, что 45-й президент США Дональд Трамп был первым главой государства за сотню лет, у которого не было домашних животных в Белом доме, пишет aif.ru.

Напомним, у Барака Обамы жили португальские водяные собаки Бо и Санни. Из-за дочери Барака Малии семье пришлось выбирать питомца из гипоаллергенных пород.

При Джордже Буше-младшем главным любимцем Америки был шотландский терьер Барни. А у Билла Клинтона жили кот Сокс и лабрадор Бадди.

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Джорджу и Барбаре Буш принадлежал спрингер-спаниель Милли. "Книга Милли", написанная первой леди в виде автобиографии собаки, была продана в количестве 400 тысяч экземпляров. А у четы Рональда и Ненси Рейган жил королевский спаниель Рекс.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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