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База на Луне, город на Марсе. Илон Маск раскрыл амбициозные планы

23 апреля, 18:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американский гений не хочет, чтобы человеческая раса была представлена только на одной планете – люди должны стать межпланетным видом

Люди должны стать космической цивилизацией и межпланетным видом, считает Илон Маск, призывая построить постоянную базу на Луне и город на Марсе.

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Об этом сообщает CNBC.

"Нам нужно вернуться и построить на Луне постоянную базу ... а затем построить город на Марсе, что позволит нам стать космической цивилизацией, межпланетным видом", – сказал Маск на пресс-конференции после запуска космического корабля Crew Dragon к МКС.

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Он выразил уверенность, что его компания SpaceX будет осуществлять регулярные рейсы на Луну, но напомнил, что с тех пор, как люди впервые побывали на единственном спутнике нашей планеты, прошло уже почти полстолетия.

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"Это слишком долго ... Мы не хотим быть одним из тех видов, которые живут на одной планете, мы хотим быть представителями нескольких планет", – говорит Илон Маск.

И хотя в NASA отказались от идеи высадить человека на Луне к 2024 году, сам Маск считает это более чем реальной целью.

Напомним, что на прошлой неделе именно компания Илона Маска выиграла тендер NASA на строительство космического корабля, который впервые после миссии "Аполлон"в 1972 году доставит людей на Луну.

А о сотрудничестве его компании с Украиной смотрите в видеосюжете:

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