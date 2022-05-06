Белый дом готовит звонок лидеров G7, во время которого обсудят поддержку Украины

Лидеры созвонятся в ближайшее время

Лидеры "Большой семерки" обсудят агрессию РФ против Украины/Фото: REUTERS, коллаж: "Сегодня"

США завершают подготовку телефонного звонка лидеров стран G7 по агрессии Российской Федерации и поддержки Украины. Он состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Реклама

Подробности

По словам Псаки, усилия и внимание США направлены на то, чтобы продолжать подчеркивать единство, а также усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни", — сказала она.

Также ее попросили объяснить, что именно она имела в виду, когда в начале недели сообщала о планах США накануне 9 мая выразить свою поддержку Украине и Европе. Псаки был задан вопрос о том, не имеются ли в виду какие-либо совместные мероприятия с представителями Украины и европейскими союзниками в этот день.

"Что касается того, что мы будем делать, чтобы отметить понедельник, то мне нечего заранее сообщить в данный момент. Мы сообщим дополнительные детали ближе к делу", — ответила Псаки.

Война в Украине в ближайшее время не закончится

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей. Москва демонстрирует готовность и дальше разрушать нашу страну, поэтому надеяться на скорейшее завершение войны не стоит.

Реклама

Шольц отметил, что Киев попросил некоторые страны стать гарантами будущего мира и добавил, что это тоже вопрос, о котором "мы очень конкретно говорим с Украиной".

"Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", — заявил Шольц.

Читайте также