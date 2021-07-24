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Белый дом готовится назначить посла США в Украине. Когда примут решение

24 июля 2021 10:42

Виктория Барановская Виктория Барановская

В ближайшее время выберут кандидата, которого должен одобрить Сенат

На данном этапе идет процесс отбора посла США для работы в Украине / Фото: коллаж "Сегодня"

На данном этапе идет процесс отбора посла США для работы в Украине / Фото: коллаж "Сегодня"

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что Белый дом объявит кандидатуру посла США для работы в Украине в ближайшие недели. Сейчас идет процесс отбора.

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Об этом он сообщил изданию "Суспільне".

"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине – "Сегодня") Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

Он заявил, что в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. И в ближайшее время Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат.

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Напомним, что последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США.

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Ранее мы сообщали, что посол России в США Анатолий Антонов возвращается из Москвы в Вашингтон. Три месяца назад его выслали из США из-за обострения в российско-американских отношениях.

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