Белый дом начали вакцинировать от коронавируса: первым стал вице-президент

Через 21 день медики ждут Майка Пенса, чтобы сделать ему второй укол

Спустя несколько дней после официального начала в США вакцинации от коронавируса вице-президент Майк Пенс стал первым членом администрации Дональда Трампа, кому лекарство от COVID-19 ввели публично.

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Об этом сообщает телеканал NBC, который транслировал этот процесс.

Инъекцию препарата, который был разработан альянсом компаний Prizer/BioNTech, ему, его жене и личному врачу ввели в одном из зданий администрации президента в Вашингтоне утром 18 декабря (по местному времени).

При этом врачи из Национального военного медцентра им. Уолтера Рида, которые сделали укол, посоветовали им через 21 день вернуться за второй дозой вакцины, чтобы повысить ее действенность.

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"Я ничего не почувствовал", – сказал Пенс после укола, хотя, по словам медиков, вокруг места инъекции через некоторое время может ощущаться боль.

Вице-президент подчеркнул, что специально решил принять вакцину публично, чтобы заверить американский народ в ее безопасности.

Напомним, что ранее бывшие президенты США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – тоже выразили готовность публично вакцинироваться от коронавируса.

Стоит отметить, что на данный момент в Соединенных Штатах официально одобрены две вакцины от коронавируса – это лекарственные препараты от Prizer/BioNTech и Moderna. Последнюю разрешили использовать сегодня.

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