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Белый дом отдал Трампу лавры создателя вакцины от COVID-19

16 ноября, 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вакцину компании Moderna считают большой победой для всех

Вакцина американской компании Moderna, которая заявила об успешных испытаниях, показала высокую эффективность благодаря действующему президенту США Дональду Трампу.

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Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила в своем микроблоге в Twitter.

"Важные новости! Благодаря успешной программе президента Дональда Трампа "Операция невероятная скорость" (Operation Warp Speed) вторая вакцина (Moderna) показала высокую эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний. Этой новости предшествовала информация об успехе вакцины Pfizer. Большая победа для всех", — считает Кейли Макинэни.

Напомним, американская фармкомпания Pfizer продала уже большую часть своей вакцины от коронавирусной инфекции, эффективность которой оценивается на уровне 90%.

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Также напомним, Национальный институт здравоохранения США 27 июля начал крупнейшее в мире испытание вакцины против COVID-19, в котором приняли участие биотехнологическая компания Moderna и 30 тыс. добровольцев.

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Испытания проводили в рамках правительственной программы Operation Warp Speed, основанной для ускорения разработки, производства и дистрибуции лекарств и вакцин от COVID-19. Правительство США выбрало вакцину компании Moderna и выделило на этот проект около миллиарда долларов.

Также напомним, что в Украине тоже создают свою вакцину от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Дональд Трамп Moderna

Источники: Сегодня , ТАСС

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