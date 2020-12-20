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Белый дом отказался обвинить Россию в кибератаках на США – СМИ

20 декабря, 03:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Официальное заявление отменили в последний момент

Официальные лица в Белом доме были готовы опубликовать заявление с обвинением России в хакерской атаке на правительственные ведомства и компании США, но в последнюю минуту им приказали не делать этого.

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Об этом сообщил анонимный источник в администрации президента Дональда Трампа, передает информационное агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что не известно, знал ли госсекретарь США Майк Помпео об этом указании до своего интервью, в котором он обвинил в атаке Россию, и сейчас официальные лица пытаются выяснить, как сопоставить его заявление с последовавшим в тот же день противоположным заявлением Трампа.

В Белом доме пока не ответили на просьбу о комментарии, молчат также и в Госдепартаменте.

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При этом агентство напоминает, что на протяжении всего своего президентства Трамп отказывался обвинять Россию в хорошо задокументированных боевых действиях и во вмешательстве в выборы 2016 года. Он также обвинил своего предшественника Барака Обаму в аннексии Россией Крыма и одобрил разрешение России вернуться в группу стран "Большой семерки".

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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

В тот же день президент Дональд Трамп написал, что средства массовой информации слишком раздули масштабы последней крупной кибератаки на США, а также допустил, что за ней на самом деле стоит Китай, а не Россия.

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Россия Белый дом хакеры обвинение Дональд Трамп кибератака
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